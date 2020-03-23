РРО: перенесено ключові дати обов’язкового запровадження через карантин Суспільство | 23-03-2020, 10:27 0 57



Парламент переніс ключові дати обов’язкового запровадження РРО через карантин

Рада ухвалила антивірусні закони для підтримки підприємців на час карантину.

Відтак посунула ключові дати введення РРО для 2,3,4 груп ФОПів.

Відповідно й відклали і презентацію безкоштовного програмного РРО «пРРОсто».

Тож, тепер ключові дати такі