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| Газета №35 (55) / 2014
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РРО: перенесено ключові дати обов’язкового запровадження через карантин
|Суспільство | 23-03-2020, 10:27
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Парламент переніс ключові дати обов’язкового запровадження РРО через карантин
Рада ухвалила антивірусні закони для підтримки підприємців на час карантину.
Відтак посунула ключові дати введення РРО для 2,3,4 груп ФОПів.
Відповідно й відклали і презентацію безкоштовного програмного РРО «пРРОсто».
Тож, тепер ключові дати такі
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