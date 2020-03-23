Сервіс Е-кабінету: платники ПДВ можуть перевірити реквізити СЕА ПДВ Суспільство | 23-03-2020, 10:27 0 55

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС інформує платників ПДВ про те, що інформацію щодо реквізитів електронного рахунку платник ПДВ може отримати через Електронний кабінет

Згідно з вимогами постанови Правління НБУ від 28.12.2018 р. №162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» (зі змінами) (далі – Постанова №162) банки України зобов’язані були з 05.08.2019 до 31.10.2019 самостійно (не за ініціативою клієнта) здійснити зміну діючих рахунків, які відкриті в банках, та відкривати нові рахунки виключно відповідно до Національного стандарту України «Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. №454, та додатка 2 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління НБУ від 11.09.2017 р. №89 (зі змінами).

Наказом Мінфіну від 18.08.2015 р. №721 «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів», зареєстрованим у Мінюсту 04.09.2015 р. за №1058/27503 (зі змінами), затверджені нові форми повідомлень (файли повідомлень підтипу V та T, файл-відповідь W) для подання банками інформації про зміну діючих рахунків на номери рахунків за стандартом IBAN.

Відповідно до п. 4 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. №569 зі змінами та доповненнями, рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ (далі – електронний рахунок) – це рахунок, відкритий платнику ПДВ в Державній казначейській службі (далі – Казначейство), на який таким платником перераховуються кошти у сумі, необхідній для досягнення розміру суми ПДВ, на яку платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ.

Електронний рахунок відкривається платнику ПДВ Казначейством автоматично на безоплатній основі.

На виконання постанови НБУ №162 відповідно до вимог стандарту IBAN Казначейством з 10.10.2019 по 31.10.2019 самостійно здійснено зміну (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків, відкритих в системі електронного адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ) та в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Інформацію щодо реквізитів електронного рахунку платник ПДВ може отримати через інформаційно-телекомунікаційну систему (ІТС) «Електронний кабінет» меню «Облікові данні»/«Дані про банківські рахунки», а також шляхом подання сервісного запиту J1302301/F1302301«Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку» за допомогою програмного забезпечення для подання податкової звітності в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку.



