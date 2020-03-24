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Фізичні особи-підприємці на Львівщині сплатили до місцевих бюджетів області близько 479 мільйонів гривень єдиного податку
|Суспільство | 23-03-2020, 12:15
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Протягом січня-лютого 2020 року фізичні особи-підприємці до місцевих бюджетів Львівщини сплатили 478,7 млн. грн. єдиного податку. Це на 58,2 млн. грн., або 13,8 відс. більше, ніж за той самий період 2019 року (у січні - лютому 2019 року – 420,5 млн. гривень).
У лютому п.р. до місцевих бюджетів області надійшло від підприємців 282,6 млн. грн. єдиного податку. Такі надходження перевищили минулорічні на 34,1 млн. грн., або на 13,7 відс. (у лютому 2019 року – 248,5 млн. гривень).
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