Задекларувати свої доходи за 2019 рік громадяни можуть до 01 липня 2020 року Суспільство | 23-03-2020, 12:23 0 112



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що кампанія декларування доходів громадян продовжена до 01 липня 2020 року.

Новий продовжений термін подання декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік встановлено Законом України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)». Також, цим законом змінено норму щодо сплати задекларованих сум податкових зобов’язань. Цьогоріч задекларовані суми податків громадяни мають сплатити до 01 жовтня 2020 року.

Слід нагадати, що платник податків може обрати зручний для себе спосіб подання податкової декларації про майновий стан і доходи:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Громадяни, які хочуть скористатися правом на податкову знижку, мають право подавати декларації про майновий стан і доходи до 31 грудня 2020 року.

