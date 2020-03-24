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Від мешканців Львівщини за перші два місяці 2020 року надійшло 9,6 мільйона гривень податку не нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
|Суспільство | 23-03-2020, 13:15
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Протягом січня-лютого 2020 року громадяни, які проживають на Львівщині, сплатили до місцевих бюджетів області 9,6 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Такі надходження порівнюючи з минулорічними за той самий період зросли на 62,7 відс., або на 3,7 млн. грн. (у січні – лютому 2019 року – 5,9 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.
У лютому 2020 року до місцевих скарбниць мешканці Львівщини сплатили 5,1 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб. Це на 64,5 відс., або на 2 млн. грн. більше проти лютого минулого року (у лютому 2019 року – 3,1 млн. гривень).
Слід зазначити, що відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року N 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 Податкового кодексу України в період з 01 березня по 30 квітня 2020 року.
Фізичним особам - платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, перерахунок здійснюється контролюючим органом.
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