Від мешканців Львівщини за перші два місяці 2020 року надійшло 9,6 мільйона гривень податку не нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Суспільство | 23-03-2020, 13:15 0 112









Протягом січня-лютого 2020 року громадяни, які проживають на Львівщині, сплатили до місцевих бюджетів області 9,6 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Такі надходження порівнюючи з минулорічними за той самий період зросли на 62,7 відс., або на 3,7 млн. грн. (у січні – лютому 2019 року – 5,9 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У лютому 2020 року до місцевих скарбниць мешканці Львівщини сплатили 5,1 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб. Це на 64,5 відс., або на 2 млн. грн. більше проти лютого минулого року (у лютому 2019 року – 3,1 млн. гривень).



Слід зазначити, що відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року N 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 Податкового кодексу України в період з 01 березня по 30 квітня 2020 року.



Фізичним особам - платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, перерахунок здійснюється контролюючим органом.