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Інформаційний лист № 7. Карантинні нововведення для бізнесу. Які нюанси треба знати

Суспільство | 23-03-2020, 16:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 103 103    

Державна податкова служба продовжує серію публікацій інформаційних листів. У сьомому випуску читайте про нововведення для бізнесу відповідно до Закону України від 17.03.2020 №533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 19)».
У випуску розкажемо, на які саме штрафні санкції розповсюджується звільнення від відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства, здійснені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, чи будуть застосовуватися штрафні санкції за заниження податкових зобов’язань, а також нараховуватись пеня за несвоєчасну сплату.
Крім того, пропонуємо дізнатися на який період запроваджено мораторій на проведення перевірок, що буде з перевірками, розпочатими до 18 березня 2020 року, які ще не завершені.
Також поінформуємо щодо зміненого терміну подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи, розкажемо хто звільняється від нарахування та плати за землю, а також від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ.
Цікавою стане і тема щодо зміни термінів запровадження нових правил використання РРО.
Інформаційний лист можна скачати тут.
Пресслужба ДПС України
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