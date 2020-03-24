Податкова декларація платника єдиного податку-ФОПа 3 групи за квартал Суспільство | 23-03-2020, 19:58 0 89

Податкова служба продовжує серію відеоуроків, в яких роз’яснює як правильно користуватися електронними сервісами. Другий відеоурок присвячено заповненню квартальної декларації фізичними особами-платниками єдиного податку, які перебувають на ІІІ групі.

Подати таку декларацію ФОПи можуть за допомогою приватної частини Електронного кабінету. Нагадуємо, щоб увійти до приватної частини необхідно скористатися електронним ключем.

У відео ви дізнаєтеся, як укласти з податковою договір про визнання електронних документів, який потрібний для заповнення декларації, та як заповнити саму податкову декларацію.

Закликаємо платників користуватися електронними сервісами та не виходити з дому без зайвої потреби.

Переглянути відео можна за посиланням: https://zak.tax.gov.ua/media-ark/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi-materiali/6023.html

Пресслужба ДПС України