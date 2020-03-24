На лаві підсудних опинився львів’янин, який обмовив у вчиненні злочину поліцейського Суспільство | 23-03-2020, 19:58 0 186



Йдеться про 33-річного львів’янина, який у квітні 2017 року подав до слідчого управління обласної прокуратури повідомлення про нібито вимагання поліцейським у нього неправомірної вигоди.



Надалі, свої доводи чоловік підтвердив у протоколі допиту, що стало початком притягнення до кримінальної відповідальності поліцейського.



Однак, допитаний вже у судовому засіданні псевдо-потерпілий повністю заперечив свої ж покази та зізнався, що обмовив працівника поліції через особисту неприязнь до нього.



У зв’язку з цим, ухвалою суду це кримінальне провадження закрито (п.2 ч.2 ст.284 КПК України).



Водночас, стосовно лжезаявника розпочато кримінальне провадження, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.383, ч.2 ст.384 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення злочину, поєднане з обвинуваченням особи в тяжкому злочині та надання ним, як потерпілим органу, що здійснює досудове розслідування, завідомо неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням у тяжкому злочині), яке на цей час завершене, а обвинувальний акт скеровано до суду.



Пресслужба Прокуратури Львівської області