|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На лаві підсудних опинився львів’янин, який обмовив у вчиненні злочину поліцейського
|Суспільство | 23-03-2020, 19:58
| 0 186
|
Йдеться про 33-річного львів’янина, який у квітні 2017 року подав до слідчого управління обласної прокуратури повідомлення про нібито вимагання поліцейським у нього неправомірної вигоди.
Надалі, свої доводи чоловік підтвердив у протоколі допиту, що стало початком притягнення до кримінальної відповідальності поліцейського.
Однак, допитаний вже у судовому засіданні псевдо-потерпілий повністю заперечив свої ж покази та зізнався, що обмовив працівника поліції через особисту неприязнь до нього.
У зв’язку з цим, ухвалою суду це кримінальне провадження закрито (п.2 ч.2 ст.284 КПК України).
Водночас, стосовно лжезаявника розпочато кримінальне провадження, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.383, ч.2 ст.384 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення злочину, поєднане з обвинуваченням особи в тяжкому злочині та надання ним, як потерпілим органу, що здійснює досудове розслідування, завідомо неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням у тяжкому злочині), яке на цей час завершене, а обвинувальний акт скеровано до суду.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Щодо надання у сфері провайдерських послуг доступу до мережі Інтернет ФОП на спрощеній системі оподаткування...
|23-03-2020, 20:37
| >>>
|На лаві підсудних опинився львів’янин, який обмовив у вчиненні злочину поліцейського...
|23-03-2020, 19:58
| >>>
|Податкова декларація платника єдиного податку-ФОПа 3 групи за квартал...
|23-03-2020, 19:58
| >>>
|Інформаційний лист № 7. Карантинні нововведення для бізнесу. Які нюанси треба знати...
|23-03-2020, 16:45
| >>>
|Від мешканців Львівщини за перші два місяці 2020 року надійшло 9,6 мільйона гривень податку не нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки...
|23-03-2020, 13:15
| >>>
|Задекларувати свої доходи за 2019 рік громадяни можуть до 01 липня 2020 року...
|23-03-2020, 12:23
| >>>
|Європі може знадобитися 2 роки для перемоги над коронавірусом – китайський експерт...
|23-03-2020, 12:21
| >>>
|