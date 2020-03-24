Доба в ООС: сім обстрілів, двоє поранених Суспільство | 24-03-2020, 09:24 0 93 Сепаратисти обстрілювали позиції ЗСУ із забороненого мінськими домовленостями озброєння, на що українські військові дали адекватну відповідь, використовуючи чергові вогневі засоби.

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За добу 23 березня сепаратисти сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у вівторок, 24 березня.



Сепаратисти обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Три обстріли зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід: поблизу Авдіївки - зі стрілецької зброї; поруч з Водяним - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета.



Ще чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ: тричі поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм - шість мін, з 82-мм мінометів - 33 міни; в районі населеного пункту Шуми - з протитанкового ракетного комплексу.



"Учора, 23 березня, в результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - повідомили в штабі і додали, що українські військові дали адекватну відповідь, використовуючи чергові вогневі засоби.



За поточну добу сепаратисти двічі обстріляли наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід: поблизу Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета; біля Березового - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.



"Військовослужбовці Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації супротивника. За поточну добу втрат немає", - підсумували в штабі.



Напередодні повідомлялося, що на Донбасі обстріляли вантажівку ЗСУ, двоє поранених. Підрозділи сил ООС застосували наявні вогневі засоби і дали ворогові адекватну відповідь, запевнили в штабі.



Нагадаємо, що днем ​​раніше сепаратисти на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Тоді українські військові не постраждали.