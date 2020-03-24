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МОЗ обговорило з Rozetka алгоритми доставки продуктів харчування в умовах карантину

Суспільство | 24-03-2020, 10:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 107 107    
Міністерство охорони здоров'я обговорило з онлайн-рітейлером ROZETKA алгоритми доставки продуктів харчування і побуту в умовах карантину і потенційного надзвичайного стану.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.

"У зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих на коронавірусну інфекцію МОЗ України рекомендує громадянам утриматись від виходу з дому та максимально обмежити контакти, надавши перевагу онлайн-замовленням.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко обговорив зі співвласником онлайн-рітейлера ROZETKA Владиславом Чечоткіним щоденне збільшення таких замовлень, алгоритми роботи в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану", - йдеться у повідомлення.

"Ми бачимо ефективність попереджальної комунікації МОЗ, адже кількість людей, які замовляють продукти та товари першої потреби додому, швидко зростає.

ROZETKA працює над впровадженням алгоритмів оперативної доставки та переформатуванням складів: ми маємо забезпечити всім необхідним мільйони українців і оперативно реагуємо на їхні запити", - сказав Чечоткін.

За його словами, компанія також імплементує програму ретельної перевірки команди, яка забезпечує роботу.

"Всіх працівників щодня оглядають лікарі. Всі пакувальники, кур'єри, експедитори працюють у масках і рукавицях, всі автомобілі обробляються антисептичними засобами", - додав співвласник ROZETKA.

Нагадаємо:

"Нова пошта" разом із партнерами - інтернет-магазином Rozetka та торгівельною мережею "АТБ" - запускає у тестовому режимі послугу доставки продуктів харчування.
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