Коронавірус: в Україні захворіли вже 84 людини Суспільство | 24-03-2020, 10:36 0 103 Коронавірус: в Україні захворіли 84 людини



Джерело: Центр громадського здоров’я України



Дослівно: "За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 84 випадки COVID-19".



Деталі: У ЦГЗ повідомили, що протягом останньогої доби зафіксували 11 випадків захворювання: 10 у Київській області, 1 у Тернопільській.



Загалом наразі виявлено випадки:



Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 5 (1 летальний);

Київ — 29;

Київська область — 15, з них 10 протягом доби;

Львівська область — 2;

Тернопільська область — 2, з яких 1 протягом останньої доби;

Чернівецька область — 25 (1 летальний);

Черкаська — 1.