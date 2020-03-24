|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Коронавірус: в Україні захворіли вже 84 людини
|Суспільство | 24-03-2020, 10:36
| 0 103
|
|Коронавірус: в Україні захворіли 84 людини
Джерело: Центр громадського здоров’я України
Дослівно: "За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 84 випадки COVID-19".
Деталі: У ЦГЗ повідомили, що протягом останньогої доби зафіксували 11 випадків захворювання: 10 у Київській області, 1 у Тернопільській.
Загалом наразі виявлено випадки:
Дніпропетровська область — 2;
Донецька область — 1;
Житомирська область — 2 (1 летальний);
Івано-Франківська область — 5 (1 летальний);
Київ — 29;
Київська область — 15, з них 10 протягом доби;
Львівська область — 2;
Тернопільська область — 2, з яких 1 протягом останньої доби;
Чернівецька область — 25 (1 летальний);
Черкаська — 1.
|
|
| Останні новини
|
|18:16
|«Я вважаю, що маски потрібні нам, у першу чергу, для власної безпеки», — А. Садовий
|17:45
|Сьогодні рівень оплати за комунальні послуги становить лише 56%
|17:43
|Волонтери розвезли близько 60 пакетів з продуктами першої необхідності одиноким потребуючим людям
|17:41
|«Ми домовились про системні телеконференції з ізраїльськими лікарями, адже важливо, щоб наші лікарі мали цей досвід», — Андрій Садовий
|17:39
|Мер Львова про введення надзвичайної ситуації: «Фактично 11 днів ми живемо вже в такому режимі»
|17:34
|«5 підприємств у межах Львова та області перейшли на пошиття костюмів, масок», — А. Садовий
|17:31
|До сільських амбулаторій на Львівщині передають ще 159 позашляховиків
|15:25
|«Поки жодних змін у роботу транспорту вводити не плануємо, все залежить від рішень держави», — Андрій Садовий
|15:08
|Ізраїльські лікарі будуть консультувати львівських медиків щодо боротьби з COVID-19
|15:03
|«Нам треба якомога більше тестувати людей, щоб ми виключали можливість зараження», — мер Львова