З 22 березня по 17 червня 2020 року звільняються від оподаткування ПДВ ввезені лікарські засоби для боротьби з пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) Суспільство | 24-03-2020, 11:30 0 118



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 17.03.2020 набрав чинності Закон України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 530-IX), яким внесено зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ, із змінами і доповненнями (далі – Кодекс), зокрема, тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Дана норма буде діяти протягом трьох місяців з дня опублікування Закону № 530-IX.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. N 224 затверджено перелік лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Ця постанова діє з 22 березня 2020 року по 17 червня 2020 року. Постанову опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» від 21.03.2020 N 55.

