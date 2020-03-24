|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
З 22 березня по 17 червня 2020 року звільняються від оподаткування ПДВ ввезені лікарські засоби для боротьби з пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19)
|Суспільство | 24-03-2020, 11:30
| 0 118
|
Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 17.03.2020 набрав чинності Закон України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 530-IX), яким внесено зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ, із змінами і доповненнями (далі – Кодекс), зокрема, тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Дана норма буде діяти протягом трьох місяців з дня опублікування Закону № 530-IX.
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. N 224 затверджено перелік лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Ця постанова діє з 22 березня 2020 року по 17 червня 2020 року. Постанову опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» від 21.03.2020 N 55.
|
|
| Останні новини
|
|18:16
|«Я вважаю, що маски потрібні нам, у першу чергу, для власної безпеки», — А. Садовий
|17:45
|Сьогодні рівень оплати за комунальні послуги становить лише 56%
|17:43
|Волонтери розвезли близько 60 пакетів з продуктами першої необхідності одиноким потребуючим людям
|17:41
|«Ми домовились про системні телеконференції з ізраїльськими лікарями, адже важливо, щоб наші лікарі мали цей досвід», — Андрій Садовий
|17:39
|Мер Львова про введення надзвичайної ситуації: «Фактично 11 днів ми живемо вже в такому режимі»
|17:34
|«5 підприємств у межах Львова та області перейшли на пошиття костюмів, масок», — А. Садовий
|17:31
|До сільських амбулаторій на Львівщині передають ще 159 позашляховиків
|15:25
|«Поки жодних змін у роботу транспорту вводити не плануємо, все залежить від рішень держави», — Андрій Садовий
|15:08
|Ізраїльські лікарі будуть консультувати львівських медиків щодо боротьби з COVID-19
|15:03
|«Нам треба якомога більше тестувати людей, щоб ми виключали можливість зараження», — мер Львова