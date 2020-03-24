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Податкові перевірки на Львівщині у січні-лютому 2020 року: кількість зменшилась на 28 відсотків, результативність зросла у 4 рази.
|Суспільство | 24-03-2020, 12:37
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До бюджету надійшло 14,8 мільйона гривень
У січні-лютому 2020 року зменшилась кількість контрольно-перевірочних заходів на Львівщині проти відповідного періоду минулого року. Проведено 77 документальних перевірок (24 планових та 53 позапланових перевірки), що на 30 перевірок, або на 28 відс. менше, ніж у січні-лютому 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Головного управління ДПС у Львівській області.
Слід зазначити, що при зменшенні навантаження результативність перевірок покращилась. За результатами проведених перевірок у січні-лютому 2020 року донараховано узгоджених податкових зобов’язань, які пред’явлено до сплати, на суму 248,5 млн. грн., що на 188 млн. грн., або у 4 рази більше, ніж у тому самому періоді минулого року (60,5 млн. гривень).
У січні-лютому 2020 року забезпечено надходження до бюджету узгоджених донарахувань, по яких наступив термін сплати, на суму 14,8 млн. гривень.
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