Податкові перевірки на Львівщині у січні-лютому 2020 року: кількість зменшилась на 28 відсотків, результативність зросла у 4 рази. Суспільство | 24-03-2020, 12:37 0 93



До бюджету надійшло 14,8 мільйона гривень









У січні-лютому 2020 року зменшилась кількість контрольно-перевірочних заходів на Львівщині проти відповідного періоду минулого року. Проведено 77 документальних перевірок (24 планових та 53 позапланових перевірки), що на 30 перевірок, або на 28 відс. менше, ніж у січні-лютому 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Головного управління ДПС у Львівській області.



Слід зазначити, що при зменшенні навантаження результативність перевірок покращилась. За результатами проведених перевірок у січні-лютому 2020 року донараховано узгоджених податкових зобов’язань, які пред’явлено до сплати, на суму 248,5 млн. грн., що на 188 млн. грн., або у 4 рази більше, ніж у тому самому періоді минулого року (60,5 млн. гривень).



У січні-лютому 2020 року забезпечено надходження до бюджету узгоджених донарахувань, по яких наступив термін сплати, на суму 14,8 млн. гривень.