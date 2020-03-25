Зі Стамбула до Києва евакуювали 430 українців Суспільство | 25-03-2020, 08:38 0 71 Із Туреччини до України вилетіли 430 українцв, які не змогли повернутись додому до закриття кордону.



Джерело: генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман у Twitter



Дослівно: "Зараз вночі двома рейсами SkyUp зі Стамбула до Києва відлетіли 430 громадян України."

Деталі: За словами посла, близько 100 українців залишились у транзитній зоні аеропорту Стамбула.

Що передувало: Німеччина підтримала прохання України про евакуацію українських громадян з віддалених куточків світу німецькими літаками.



За сприяння дипломатів, додому вже повернули 72 305 українців.



Нагадаємо:



За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, станом на 23 березня близько 20 тисяч українців просили повернути їх додому з-за кордону.