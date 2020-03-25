Доба в ООС: вісім обстрілів, у ЗСУ без втрат Суспільство | 25-03-2020, 09:04 0 60 Сепаратисти обстрілювали позиції українських військових зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

За добу 24 березня на Донбасі сепаратисти вісім разів порушили режим припинення вогню, обійшлося без втрат у складі ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС в середу, 25 березня.



Обстріли велися із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід було здійснено чотири обстріли: поруч з Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомета; в районі населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів; поблизу Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік Павлополя - з автоматичної станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Чотири обстріли зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ: недалеко від Новоолександрівки - з 82-мм мінометів - чотири міни; поруч з Кримським - з мінометів калібру 82 мм - 10 мін, озброєння БМП-1 і великокаліберних кулеметів; поблизу Новотошківського - з 82-мм мінометів - 11 мін і станкового протитанкового гранатомета; в районі населеного пункту Майське - дві міни з міномета калібру 82 мм і станкового протитанкового гранатомета.



Українські військові у відповідь вогнем припинили озброєні провокації супротивника.



Також повідомляється, що сепаратисти зі стрілецької зброї обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.



З початку поточної доби сепаратисти обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів. За поточну добу втрат немає.



Нагадаємо, що напередодні на Донбасі зафіксували сім обстрілів, двоє поранених. Сепаратисти обстрілювали позиції ЗСУ із забороненого мінськими домовленостями озброєння, на що українські військові дали адекватну відповідь, використовуючи чергові вогневі засоби.



А днем ​​раніше сепаратисти тричі порушили режим припинення вогню. Тоді українські військові не постраждали.