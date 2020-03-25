На стінах будинків в Італії транслюють уривки з фільмів Суспільство | 25-03-2020, 09:13 0 97 Ідея трансляції епізодів належить організаторам паралельної програми Римського кінофестивалю.

В Італії стали проектувати на стіни будинків уривки з класичних фільмів. І якщо спочатку ті з'являлися на стінах будинків жителів Рима, нині естафету підхопили інші італійські міста Піза, Турин, Палермо. Про це повідомляє Deadline



Автори ідеї - організатори паралельної програми Римського кінофестивалю Alicenella Città Фабіа Беттіні і Джанлукке Джанеллі - пояснюють, що показувати фільми цілком неможливо через авторські права. Однак, вони впевнені, що навіть уривки з кінострічок здатні "відправити людей спати з легким серцем".



Так, італійці вже подивилися уривки з Товариства мертвих поетів Біллі Елліота, а також з фільмів Новий кінотеатр Парадізо, Солодке життя, Небо над Берліном, Чудо в Мілані, Великий диктатор, Коти-аристократи.



Перегляд починається о 22.00 за місцевим часом.



Заявки також приймаються.



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