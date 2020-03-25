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В Україну повернулися понад 73 тисячі громадян

Суспільство | 25-03-2020, 09:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 61 61    
За словами українських дипломатів, для повернення співвітчизників додому приймалися найкреативніші рішення.



Станом на 24 березня в Україну з-за кордону повернулися 78 592 українці. Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус в світі - оперативно від МЗС" в Twitter, яку створило Міністерство закордонних справ України.
Так, за інформацією МЗС, на карантині в різних країнах світу продовжують перебувати 152 українці: в Польщі - 106, в Бразилії - 16, у В'єтнамі - вісім, в Німеччині - сім, в Об'єднаних Арабських Еміратах - три, в Молдові, Австралії і США - по два, в Катарі, Китаї, на Кубі, в Нідерландах, в Румунії і Чорногорії - по одному.

Від COVID-19 за кордоном проходять лікування -18 громадян України: п'ять - у Німеччині, чотири - в Домініканській Республіці, по два - в Італії, Польщі та в Об'єднаних Арабських Еміратах, по одному - в Іспанії, Нідерландах і на Сейшельських островах.

Вилікуватися від коронавірусу за кордоном вдалося шістьом українцям: чотирьом - в Японії і по одному - в Італії та Польщі. Троє громадян України померли від COVID-19 за кордоном.


Раніше свою допомогу в евакуації українців з віддалених країн запропонувала Німеччина.
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