В Україну повернулися понад 73 тисячі громадян Суспільство | 25-03-2020, 09:14 0 61 За словами українських дипломатів, для повернення співвітчизників додому приймалися найкреативніші рішення.







Станом на 24 березня в Україну з-за кордону повернулися 78 592 українці. Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус в світі - оперативно від МЗС" в Twitter, яку створило Міністерство закордонних справ України.

Так, за інформацією МЗС, на карантині в різних країнах світу продовжують перебувати 152 українці: в Польщі - 106, в Бразилії - 16, у В'єтнамі - вісім, в Німеччині - сім, в Об'єднаних Арабських Еміратах - три, в Молдові, Австралії і США - по два, в Катарі, Китаї, на Кубі, в Нідерландах, в Румунії і Чорногорії - по одному.



Від COVID-19 за кордоном проходять лікування -18 громадян України: п'ять - у Німеччині, чотири - в Домініканській Республіці, по два - в Італії, Польщі та в Об'єднаних Арабських Еміратах, по одному - в Іспанії, Нідерландах і на Сейшельських островах.



Вилікуватися від коронавірусу за кордоном вдалося шістьом українцям: чотирьом - в Японії і по одному - в Італії та Польщі. Троє громадян України померли від COVID-19 за кордоном.





Раніше свою допомогу в евакуації українців з віддалених країн запропонувала Німеччина.



