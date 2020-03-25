Закарпатці за перші два місяці 2020 року сплатили понад 1 млн грн податку не нерухоме майно Суспільство | 25-03-2020, 10:38 0 46

Протягом січня-лютого 2020 року громадяни, які проживають в Закарпатській області, сплатили до місцевих бюджетів області більше 1 млн 60 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Такі надходження, порівнюючи з минулорічними за відповідний період зросли на 334,2 тис. грн (у січні – лютому 2019 року – 731,3 тис. гривень). Про це повідомляють в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Закарпатській області.

У лютому 2020 року до місцевих скарбниць мешканці Закарпаття сплатили 518,4 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб. Це на 173,1 тис грн більше проти лютого минулого року (у лютому 2019 року – 345,3 тис. гривень).

Слід зазначити, що відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року N 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 Податкового кодексу України в період з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

Таким чином, у 2020 році контролюючі органи нараховують фізичним особам – платникам податку податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки за 2019 податковий (звітний) рік. Тому вимоги щодо звільнення від оподаткування, передбачені Законом № 533 будуть враховані при нарахуванні контролюючими органами податку фізичним особам – платникам за об’єкти нежитлової нерухомості у 2021 році за 2020 податковий (звітний) рік.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

