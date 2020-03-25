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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ ДВІ СПРОБИ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ

Суспільство | 25-03-2020, 10:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 55 55    

Дві спроби тютюнової контрабанди через українсько-румунську ділянку кордону припинили учора ввечері прикордонники Мукачівського загону спільно з співробітниками оперативно-розшукового відділу.
На ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби «Ракош» невідомі намагались перемістити до Румунії 12 пакунків з 6 000 пачок сигарет. У ході реалізації наявної оперативної інформації прикордонники виявили неподалік від кордону групу людей з пакунками. При спробі затримання, контрабандисти покидали свої ноші та, скориставшись значним віддаленням від наряду, вдалися до втечі.
Ще одну спробу незаконного переміщення контрабандного тютюну припинили учора військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Великий Бичків». Перевіряючи інформацію про ймовірну протиправну діяльність, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону, прикордонний наряд виявив поблизу держрубежу двох невідомих осіб з пакунками на плечах. Невідомі планували порушити кордон та перемістити до сусідньої країни 1200 пачок сигарет, проте злякано накивали п’ятами, почувши попереджувальні постріли та законні вимоги прикордонників.
Наразі тривають заходи по встановленню кола осіб причетних до незаконних оборудок на кордоні. Виявлений тютюн доставлено до прикордонних підрозділів та згодом буде передано співробітникам ДФС.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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