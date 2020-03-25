У Львові для двох офіцерів поліції прокурори підписали підозри Суспільство | 25-03-2020, 11:14 0 231



За версією слідства, ідеться про начальника сектору превенції патрульної поліції одного із відділів ГУ Нацполіції у Львівській області та дільничного офіцера, які у грудні 2019 року змовившись, вимагали від особи 300 доларів США хабара за не притягнення до кримінальної відповідальності за нібито вчинене домашнє насильство та опір правоохоронцям.



У середу, 25 березня цього року, вказаним особам вручили підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).



Невдовзі Личаківський районний суд м.Львова обере для них міру запобіжного заходу.



За вчинене 43-річному начальнику та 33-річному дільничному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.



Оперативний супровід у цій справі здійснювали працівники Управління СБУ у Львівській області, збирали докази – слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові під процесуальним керівництвом Прокуратури Львівщини.



Пресслужба Прокуратури Львівської області



