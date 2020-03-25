Благодійники можуть допомогти Львівському регіональному фтизіопульмонологічному центру в боротьбі з коронавірусом Суспільство | 25-03-2020, 12:34 0 12

Станом на сьогодні, 25 березня, Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» (м. Львів, вул. Зелена, 477) має найбільшу потребу в апаратах штучної вентиляції легень, захисних костюмах, палатному рентгенапараті, моніторах пацієнта, кисневих масках і розхідниках.



Варто зауважити, що загальна кількість ліжок, відведених для поступлень коронавірусних хворих, у цьому медзакладі – 140 чол., кількість медперсоналу, який задіяний для лікування хворих, – 235.



Окрім того, кількість точок підведеної кисневої інфраструктури – 130; кількість апаратів ШВЛ – 8, буде 20; кількість пульсоксиметрів – 50, монітор пацієнта зараз – 3, буде – 20; відсмоктувач – 10; дефібрилятор – 2; палатний рентгенапарат – зараз відсутній, буде – 1; кисневі маски – зараз 500, буде 2000.



Щодо медикаментів: мепенам – 560, таміфлю - 900, квадроцеф – буде 16670, цефтріаксон – буде 1775, дифлюзол - буде 2000, цефтум – буде 573, цефазолін – буде 60, цефотаксим – буде 393.



З питань надання допомоги можна звертатися:



Відповідальна особа лікарні: Анна Кулик, тел.0977518408



HTTP://LUNGHEALTH.LVIV.UA



Благодійний Фонд «Громадська Ініціатива СТОП ТБ»



р/р UA 373253210000026000060441013



ЗКПО 35720861



МФО 325321



ПРИВАТБАНК



Нагадаємо, Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр включено в перелік медичних установ, що визначені на передовій у боротьбі з коронавірусом на Львівщині.



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