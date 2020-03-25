Підтримка платників ЄСВ на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби Суспільство | 25-03-2020, 12:49 0 92



Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що Законом України від 17.03.2020 № 533 – IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID – 19)» внесено ряд змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон про ЄСВ), відповідно до яких тимчасово за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ) «за себе» фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, члени фермерських господарств та особи, які займаються незалежною професійною діяльністю.

Такі особи можуть прийняти рішення про сплату ЄСВ за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року у розмірах та порядку, визначених Законом про ЄСВ. У такому разі, інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску, за звітний період, визначений для таких осіб.

Не будуть застосовуватися штрафи за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року.

Протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року платникам ЄСВ не нараховуватиметься пеня.

Крім цього, на період з 18 березня по 18 травня 2020 року втановлюється мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ.

Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, зупиняються до 18 травня 2020 року



