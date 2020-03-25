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З 23 березня 2020 року, на період дії надзвичайної ситуації та карантину, столичні Центри обслуговування платників надаватимуть адміністративні послуги виключно в онлайн режимі
|Суспільство | 25-03-2020, 12:51
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Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що з 23 березня 2020 року, на період дії надзвичайної ситуації та карантину, столичні Центри обслуговування платників надаватимуть адміністративні послуги виключно в онлайн режимі.
Пам’ятка щодо адміністративних послуг, які можуть бути отримані в електронному вигляді можливо за посиланням: https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/412408.html.
Звертаємо увагу, що на цей час зупиняється перебіг строків звернень за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг. Після припинення карантину перебіг цих строків буде продовжено з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
Поряд з цим, закликаємо для отримання послуг користуватися електронними сервісами ДПС.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через субсайт Головного управління ДПС у м. Києві офіційного вебпоталу ДПС.
Якщо у вас відсутній електронний цифровий підпис (ЕЦП), звертаємо увагу, на можливість отримання ЕЦП онлайн через Приват24.
Електронні скриньки:
- kyiv.official@tax.gov.ua - офіційна електронна пошта Головного управління ДПС у м. Києві, для інформаційного обміну з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.
- kyiv.public@sfs.gov.ua - для подання запитів громадянами на отримання публічної інформації.
- kyiv.zvernenya@sfs.gov.ua - для подання електронних звернень громадян (електронні звернення від громадян приймаються в Головному управлінні ДПС у м. Києві у вигляді сканкопій чи фотокопій письмових звернень з підписом заявника із зазначенням дати та місця проживання).
- idd@tax.gov.ua - для отримання інформаційно-довідкових послуг без використання електронного цифрового підпису.
Додатково з контактами Головного управління ДПС у м. Києві можна ознайомитися на субсайті Головного управління ДПС у м. Києві у рубриці «Контакти»: https://kyiv.tax.gov.ua/kontakti/ (інформація буде оновлюватися)
Ми надаємо послуги виключно онлайн у зв'язку із запровадженням на території міста Києва надзвичайної ситуації та введенням, Протоколом міської влади, додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва, направлених на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
Сподіваємось на ваше розуміння.
Подбаймо про власну безпеку та безпеку своїх рідних.
Бережіть себе та своє здоров’я!
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