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| Газета №35 (55) / 2014
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Набрали чинності зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
|Суспільство | 25-03-2020, 12:52
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Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що 9 березня 2020 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2020 № 30, яким внесено зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130 (далі - Положення 1130).
Так, зокрема:
удосконалено порядок присвоєння фізичним особам у разі реєстрації платником ПДВ 12-значного індивідуального податкового номера;
передбачено розгляд ДПС України скарг, поданих в адміністративному порядку відповідно до статей 55, 56 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), або звернень про перегляд рішень контролюючих органів з питань реєстрації, анулювання реєстрації, перереєстрації платників податку або про внесення записів чи змін до Реєстру платників податку на додану вартість (далі - Реєстр);
зазнали зміни наступні форми : реєстраційна заява платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ (додаток 1) та запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 1-ЗВР (додаток 11)
Положення 1130 доповнено нормами, які регулюють порядок внесення до Реєстру інформації про анулювання реєстрації платника ПДВ.
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