До 1 червня подовжено подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Суспільство | 25-03-2020, 14:09 0 113





Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» подається за минулий рік до 1 квітня, у 2020 році термін подачі продовжено до 1 червня.

Суб’єкти декларування, які у період до 1 червня 2020 року не мали можливості подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену абзацом першим частини другої статті 45 цього Закону, або повідомлення про суттєві зміни у майновому стані відповідно до статті 52 Закону у зв’язку із встановленням на території їх проживання карантинно-обмежувальних заходів, звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації чи повідомлення у зазначений період.

Такі зміни передбачені Законом України від 17.03.2020 №530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким внесено зміни до Розділу ХІІІ Прикінцеві положення Закону України «Про запобігання корупції».



