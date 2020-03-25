Тимчасово припиняється особистий прийом громадян Суспільство | 25-03-2020, 14:39 0 79



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що тимчасово припиняється проведення особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами відомства, передбаченого Законом України від 02.10.1996 №393/96-ВР «Про звернення громадян».

Запис на особистий прийом громадян також тимчасово призупинено.

При цьому, звертаємо увагу, що Головне управління ДПС у м. Києві приймає звернення громадян засобами електронної пошти kyiv.zvernenya@sfs.gov.ua у вигляді сканкопій чи фотокопій письмових звернень з підписом заявника із зазначенням дати та місця проживання (реєстрації).

Тимчасове припинення запроваджено у зв’язку з оголошенням в Україні карантину згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID – 19» з метою максимального обмеження безпосереднього спілкування працівників з відвідувачами для запобігання поширення вірусу СOVID – 19.

Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася.



