Шановні краяни!...

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Суспільство | 25-03-2020, 19:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    

У зв'язку із запровадженням на території Львівської області режиму надзвичайної ситуації та з метою попередження поширення коронавірусної інфекції «COVID-19» призупинено роботу Центрів обслуговування платників Головного управління ДПС у Львівській області (далі ‒ ЦОП).

З 25 березня 2020 року на період дії карантину пропонуємо вирішувати платникам податків питання, що стосуються компетенції контролюючих органів, дистанційно (телефоном, онлайн чи поштою). Прийом платників податків буде здійснюватися дистанційно за попереднім записом виключно для надання невідкладних послуг у разі гострої необхідності.

Зверніть увагу, що на цей час зупиняється перебіг строків звернень за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг. Після припинення карантину перебіг цих строків буде продовжено з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Нагадуємо, що до ваших послуг діють електронні сервіси за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/

Електронні скриньки для надсилання громадянами письмових звернень у вигляді сканкопій або фотокопій через засоби електронного зв’язку:

електронна адреса: lv.appeal@tax.gov.ua

Для отримання інформаційно-довідкових послуг без використання електронного цифрового підпису: idd@tax.gov.ua

У разі необхідності кореспонденцію на адресу Головного управління ДПС у Львівській області рекомендуємо надсилати засобами поштового зв’язку, або у сканованому вигляді електронною поштою на адресу: lv.official@tax.gov.ua, або через Електронний кабінет платника.

У невідкладних випадках за попередньою домовленістю кореспонденцію можна залишити, дотримуючись вимог індивідуального захисту (маска, рукавиці, тощо), у відповідних ящиках, які розміщуватимуться у центрах обслуговування платників.

Дякуємо за розуміння.

Подбаймо про власну безпеку та безпеку своїх рідних.

Контактну інформацію щодо отримання адміністративних та інших послуг у ЦОПах м. Львова та для попереднього запису платників податків (у разі нагальної потреби в отриманні таких послуг) за адресою: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35 можна отримати на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/413211.html
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