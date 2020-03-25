   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 25/03/2020 «На місто чекають непрості часи, але пріоритет із культури забирати не будемо», — Андрій Садовий...>> «На місто чекають непрості часи, але пріоритет із культури забирати не будемо», — Андрій Садовий...>> Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків...>> Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків...>> У мерії обговорили питання догляду за домашніми тваринами одиноких львів’ян, яких було госпіталізовано...>> У Львові дезінфікують дитячо-спортивні майданчики...>> Обласний Штаб із ліквідації надзвичайної ситуації окреслив першочергові завдання...>> Платникам податків щодо проведення перевірок у період коронавірусного карантину...>> Мер Львова обговорив з духовенством як відбуватиметься святкування Великодня в умовах карантину...>> До уваги закарпатців: як діятимуть ЦОП під час надзвичайної ситуації...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Другу смерть від коронавірусу в Україні розслідуватиме поліція...
18-03-2020, 16:38  >>> 
Прокурори повідомили про підозру трьом членам організованої групи, які вчиняли у Львові розбої та крадіжки...
17-03-2020, 21:06  >>> 
В Червонограді обрали запобіжний захід ймовірному крадію, затриманому на «гарячому»...
16-03-2020, 15:00  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Коронавірусом вже могла заразитись половина населення Британії - оксфордські вчені...
25-03-2020, 08:49  >>> 
До сільських амбулаторій на Львівщині передають ще 159 позашляховиків...
24-03-2020, 17:31  >>> 
У Німеччині число заражень коронавірусом за добу зросло майже на 5 тисяч...
24-03-2020, 10:32  >>> 

До уваги закарпатців: як діятимуть ЦОП під час надзвичайної ситуації

Суспільство | 25-03-2020, 19:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    

У зв'язку із запровадженням на території України надзвичайної ситуації, внесено зміни у роботу Центрів обслуговування платників територіальних органів ГУ ДПС у Закарпатській області.
Повідомляємо, що з 25 березня 2020 року на період дії карантину адмінпослуги надаватимуться виключно в електронному режимі. Зверніть увагу, що на цей час зупиняється перебіг строків звернень за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг. Після припинення карантину перебіг цих строків буде продовжено з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
Нагадуємо, що до ваших послуг діють електронні сервіси за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/.
Електронні скриньки для подання письмових звернень: zak.official@tax.gov.ua (для отримання інформаційно-довідкових послуг без використання електронного цифрового підпису);
zak.official@tax.gov.ua (для подання звернень громадян в електронному вигляді)
zak.zapit0716@tax.gov.ua (для подання запитів на отримання публічної інформації).
Прийом платників в ЦОП за попереднім записом (за телефоном) виключно для надання невідкладних послуг у разі гострої необхідності, зокрема:
- видачі картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
- внесення до паспорту громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).
Телефони для попереднього запису:
приймальня ГУ ДПС у Закарпатській області (0312) 61-43-70, (0312) 63-00-48, (0312) 61-23-26, факс (0312) 61-41-06;
ЦОП ДПІ у м.Ужгороді Управління у м.Ужгороді – (0312) 61-30-15, 61-42-30
ЦОП Виноградівської ДПІ Виноградівського управління – (03143) 2-21-06, 2-10-75
ЦОП Берегівської ДПІ Виноградівського управління – (03141) 4-26-27
ЦОП Мукачівської ДПІ Мукачівського управління – (03131) 2-22-12
ЦОП Свалявської ДПІ Мукачівського управління (03133) 2-44-68
ЦОП Тячівської ДПІ Тячівського управління (03134) 2-13-19, 3-27-42
ЦОП Ужгородської ДПІ Ужгородського управління (0312) 64-05-75, 64-43-71, 64-46-90
ЦОП Хустської ДПІ Хустського управління (03142) 4-45-74, 4-32-25, 4-45-74
ЦОП Іршавської ДПІ Хустського управління (03144) 2-17-86,2-25-31
ЦОП Міжгірської ДПІ Хустського управління (03146) 2-13-61
Великоберезнянська ДПІ Ужгородського управління (03135) 2-37-99
Воловецька ДПІ Мукачівського управління (03136)2-45-36, 2-45-48
Перечинська ДПІ Ужгородського управління (03145) 2-34-50, 2-29-92
Рахівська ДПІ Рахівського управління (03132) 2-51-96
Сподіваємось на ваше розуміння. Подбаймо про власну безпеку та безпеку своїх рідних. Будьмо гуманні та єдині у цей час випробувань.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків...
25-03-2020, 23:08  >>> 
Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків...
25-03-2020, 23:08  >>> 
Обласний Штаб із ліквідації надзвичайної ситуації окреслив першочергові завдання...
25-03-2020, 20:03  >>> 
Платникам податків щодо проведення перевірок у період коронавірусного карантину...
25-03-2020, 20:02  >>> 
До уваги закарпатців: як діятимуть ЦОП під час надзвичайної ситуації...
25-03-2020, 19:59  >>> 
Головне управління ДПС у Львівській області закликає використовувати дистанційний формат спілкування...
25-03-2020, 19:55  >>> 
Шановні краяни!...
25-03-2020, 19:51  >>> 
   АктуальноАктуально
Підсумки 24.03: Перша сотня і "єврозамок"...
25-03-2020, 09:06  >>> 
Головні новини неділі і ночі: 20 нових випадків COVID-19 у Києві, глава МОЗ про введення НС...
23-03-2020, 09:02  >>> 
В Україну з Китаю прибули 250 000 експрес-тестів на коронавірус...
23-03-2020, 03:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Кабмін може запровадити надзвичайну ситуацію по всій країні – джерела...
25-03-2020, 10:48  >>> 
Трамп: Від заходів проти COVID-19 може померти більше, ніж від самої хвороби...
25-03-2020, 09:07  >>> 
Білий дім домовився зі Сенатом США про 2 трильйони допомоги...
25-03-2020, 09:05  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Україна застерігає ЄС від зняття антиросійських санкцій на тлі пандемії...
25-03-2020, 09:38  >>> 
Гривня зміцнилася до долара вперше з початку розгортання кризи...
23-03-2020, 10:23  >>> 
Ford, General Motors та Tesla дозволили виробництво апаратів штучної вентиляції легень...
23-03-2020, 08:58  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків...
25-03-2020, 23:08  >>> 
Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків...
25-03-2020, 23:08  >>> 
Обласний Штаб із ліквідації надзвичайної ситуації окреслив першочергові завдання...
25-03-2020, 20:03  >>> 
   ВладаВлада
Прем'єр Словаччини: хотіли купити в Україні 2 млн масок, але їх перехопив німецький покупець...
16-03-2020, 09:10  >>> 
Байден виграє праймеріз у чотирьох американських штатах...
11-03-2020, 09:11  >>> 
Штаб Трампа подав до суду на The Washington Post...
04-03-2020, 08:32  >>> 
   КультураКультура
Через коронавірус скасували Каннський кінофестиваль...
20-03-2020, 01:18  >>> 
У Львові відбудеться нова танцювальна вистава «Перехід»...
11-03-2020, 16:05  >>> 
До дня народження Великого Кобзаря у Львівській опері триває урочиста академія...
10-03-2020, 00:21  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
23:10 «На місто чекають непрості часи, але пріоритет із культури забирати не будемо», — Андрій Садовий
23:10 «На місто чекають непрості часи, але пріоритет із культури забирати не будемо», — Андрій Садовий
23:08 Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків
23:08 Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків
23:06 У мерії обговорили питання догляду за домашніми тваринами одиноких львів’ян, яких було госпіталізовано
23:04 У Львові дезінфікують дитячо-спортивні майданчики
20:03 Обласний Штаб із ліквідації надзвичайної ситуації окреслив першочергові завдання
20:02 Платникам податків щодо проведення перевірок у період коронавірусного карантину
20:01 Мер Львова обговорив з духовенством як відбуватиметься святкування Великодня в умовах карантину
19:59 До уваги закарпатців: як діятимуть ЦОП під час надзвичайної ситуації

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования