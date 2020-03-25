   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 25/03/2020 «На місто чекають непрості часи, але пріоритет із культури забирати не будемо», — Андрій Садовий...>> «На місто чекають непрості часи, але пріоритет із культури забирати не будемо», — Андрій Садовий...>> Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків...>> Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків...>> У мерії обговорили питання догляду за домашніми тваринами одиноких львів’ян, яких було госпіталізовано...>> У Львові дезінфікують дитячо-спортивні майданчики...>> Обласний Штаб із ліквідації надзвичайної ситуації окреслив першочергові завдання...>> Платникам податків щодо проведення перевірок у період коронавірусного карантину...>> Мер Львова обговорив з духовенством як відбуватиметься святкування Великодня в умовах карантину...>> До уваги закарпатців: як діятимуть ЦОП під час надзвичайної ситуації...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Другу смерть від коронавірусу в Україні розслідуватиме поліція...
18-03-2020, 16:38  >>> 
Прокурори повідомили про підозру трьом членам організованої групи, які вчиняли у Львові розбої та крадіжки...
17-03-2020, 21:06  >>> 
В Червонограді обрали запобіжний захід ймовірному крадію, затриманому на «гарячому»...
16-03-2020, 15:00  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Коронавірусом вже могла заразитись половина населення Британії - оксфордські вчені...
25-03-2020, 08:49  >>> 
До сільських амбулаторій на Львівщині передають ще 159 позашляховиків...
24-03-2020, 17:31  >>> 
У Німеччині число заражень коронавірусом за добу зросло майже на 5 тисяч...
24-03-2020, 10:32  >>> 

Платникам податків щодо проведення перевірок у період коронавірусного карантину

Суспільство | 25-03-2020, 20:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    

На який період запроваджено мораторій на проведення перевірок? Чи зможуть платники податків користуватися правом подання заперечень до перевірок, що завершилися до запровадження мораторію?
Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID19)» (далі – Закон № 533) внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), згідно з якими запроваджується мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 по 31 травня 2020 року, крім документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу (тобто крім перевірок, що стосуються бюджетного відшкодування ПДВ).
Дія мораторію не розповсюджується на перевірки, завершені по 17 березня 2020 року включно згідно з відповідними наказами на їх проведення. За результатами таких перевірок контролюючим органом забезпечується оформлення актів (довідок) перевірок та надіслання (вручення) платникам податків податкових повідомлень-рішень з дотриманням порядку та термінів, визначених Кодексом.
Слід враховувати, що введення мораторію на проведення перевірок не позбавляє платників податків права подавати відповідно до пункту 86.7 статті 86 Кодексу заперечення до актів перевірок, завершених до запровадження мораторію, та оскаржувати прийняті за їх результатами податкові повідомлення-рішення.
Разом з тим, платникам податків, як мають бажання взяти участь у розгляді заперечень до такого акта перевірки або скарги на податкові повідомлення-рішення, з метою обговорення встановлених під час перевірки порушень, надання додаткових пояснень платника податків при такому розгляд, слід врахувати необхідність виконання контролюючим органом та всіма громадянами України заходів безпеки, спрямованих на запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, як передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». На час проведення карантинних заходів контролюючим органам та платникам податків необхідно здійснювати спілкування з дотриманням профілактичних заходів відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я.
Тому платникам податків доцільно розглянути можливість надання додаткових доказів та інформації поштою або в електронному вигляді.
Згідно з змінами, внесеними до Кодексу Законом № 533 документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершені станом на цю дату, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень (наказів) контролюючим органом. Поновлення таких перевірок відбудеться з 1 червня 2020 року.
При цьому на період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 Кодексу.
Разом з тим, звертаємо увагу на наступне. Пунктом 76.1 статті 76 Кодексу встановлено, що камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) такого органу або направлення на її проведення.
Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова.
Таким чином зміни, внесені Законом № 533 не передбачають обмежень щодо проведення камеральних перевірок. Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність платників податків суцільним порядком за кожний звітний (податковий) період.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків...
25-03-2020, 23:08  >>> 
Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків...
25-03-2020, 23:08  >>> 
Обласний Штаб із ліквідації надзвичайної ситуації окреслив першочергові завдання...
25-03-2020, 20:03  >>> 
Платникам податків щодо проведення перевірок у період коронавірусного карантину...
25-03-2020, 20:02  >>> 
До уваги закарпатців: як діятимуть ЦОП під час надзвичайної ситуації...
25-03-2020, 19:59  >>> 
Головне управління ДПС у Львівській області закликає використовувати дистанційний формат спілкування...
25-03-2020, 19:55  >>> 
Шановні краяни!...
25-03-2020, 19:51  >>> 
   АктуальноАктуально
Підсумки 24.03: Перша сотня і "єврозамок"...
25-03-2020, 09:06  >>> 
Головні новини неділі і ночі: 20 нових випадків COVID-19 у Києві, глава МОЗ про введення НС...
23-03-2020, 09:02  >>> 
В Україну з Китаю прибули 250 000 експрес-тестів на коронавірус...
23-03-2020, 03:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Кабмін може запровадити надзвичайну ситуацію по всій країні – джерела...
25-03-2020, 10:48  >>> 
Трамп: Від заходів проти COVID-19 може померти більше, ніж від самої хвороби...
25-03-2020, 09:07  >>> 
Білий дім домовився зі Сенатом США про 2 трильйони допомоги...
25-03-2020, 09:05  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Україна застерігає ЄС від зняття антиросійських санкцій на тлі пандемії...
25-03-2020, 09:38  >>> 
Гривня зміцнилася до долара вперше з початку розгортання кризи...
23-03-2020, 10:23  >>> 
Ford, General Motors та Tesla дозволили виробництво апаратів штучної вентиляції легень...
23-03-2020, 08:58  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків...
25-03-2020, 23:08  >>> 
Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків...
25-03-2020, 23:08  >>> 
Обласний Штаб із ліквідації надзвичайної ситуації окреслив першочергові завдання...
25-03-2020, 20:03  >>> 
   ВладаВлада
Прем'єр Словаччини: хотіли купити в Україні 2 млн масок, але їх перехопив німецький покупець...
16-03-2020, 09:10  >>> 
Байден виграє праймеріз у чотирьох американських штатах...
11-03-2020, 09:11  >>> 
Штаб Трампа подав до суду на The Washington Post...
04-03-2020, 08:32  >>> 
   КультураКультура
Через коронавірус скасували Каннський кінофестиваль...
20-03-2020, 01:18  >>> 
У Львові відбудеться нова танцювальна вистава «Перехід»...
11-03-2020, 16:05  >>> 
До дня народження Великого Кобзаря у Львівській опері триває урочиста академія...
10-03-2020, 00:21  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
23:10 «На місто чекають непрості часи, але пріоритет із культури забирати не будемо», — Андрій Садовий
23:10 «На місто чекають непрості часи, але пріоритет із культури забирати не будемо», — Андрій Садовий
23:08 Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків
23:08 Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків
23:06 У мерії обговорили питання догляду за домашніми тваринами одиноких львів’ян, яких було госпіталізовано
23:04 У Львові дезінфікують дитячо-спортивні майданчики
20:03 Обласний Штаб із ліквідації надзвичайної ситуації окреслив першочергові завдання
20:02 Платникам податків щодо проведення перевірок у період коронавірусного карантину
20:01 Мер Львова обговорив з духовенством як відбуватиметься святкування Великодня в умовах карантину
19:59 До уваги закарпатців: як діятимуть ЦОП під час надзвичайної ситуації

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования