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Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків
|Суспільство | 25-03-2020, 23:08
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Працівники Державної податкової служби України у період запровадження в країні карантину продовжують виконувати свої посадові обов’язки.
Як ДПС убезпечує своїх працівників та платників податків від поширення коронавірусу розповів Голова Служби Сергій Верланов.
Відеосюжет: https://youtu.be/QXAH4QieZs4
Пресслужба Державної податкової слу
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