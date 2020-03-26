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До України повертається тепло: вдень до +16

Суспільство | 26-03-2020, 02:13Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    
До неділі в Україні температура повітря прогріється до 16 градусів. Опадів до кінця тижня не прогнозується.

Джерело: повідомлення "Укргідрометцентру" для "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що 26 березня на території України спостерігатиметься невелика хмарність. У південних областях очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Температура вночі опуститься до 1-6 градусів морозу. Вдень потеплішає до 9-14 градусів. У Карпатах вночі похолодає до 5-10 градусів.

У столиці та області також опадів не прогнозуються. Температура в Києві вночі 1-3 морозу, вдень до 10 тепла. Тепліше буде на Київщині – 9-14 градусів тепла вдень. Водночас, вночі очікують 1-6 морозу.

Прохолодно вночі також буде у п’ятницю та суботу. Від 0-5 градусів морозу на півдні, а 28 березня від 0 до 5 тепла у всіх інших областях. Вдень же 28 березня очікують від 11 до 16 градусів тепла.
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