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Львівський обласний лабораторний центр почав працювати із китайськими тест-системами

Суспільство | 26-03-2020, 11:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 175 175    


Лабораторний центр уже провів верифікацію китайських тест-систем та докупив усі необхідні розхідні матеріали. Відтак, фахівці центру уже розпочали дослідження на предмет наявності корона вірусу у пацієнтів з Львівщини.

Про це сьогодні розповів директор ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Роман Павлів.

Обладнання, що є у розпорядженні центру, підходить для роботи із китайськими системами, а для остаточних результатів на дослідження знадобиться трохи менше доби.

«Увесь зібраний матеріал від пацієнтів у нас є, однак ми його тепер не відправлятимемо до Києва, а досліджуватимемо самі. У розпорядженні наших фахівців понад дві тисячі тестів, а по мірі їх використання, надходитимуть нові», - зазначив Роман Павлів.

Керівник лабораторного центру також наголосив, що ні експрес-тести, ні тести, зроблені методом ПЛР, жодним чином не впливають на ведення пацієнта та якість його лікування. Адже специфічного лікування хворих на COVID -19 досі немає, тож хворобу лікують залежно від симптомів.
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