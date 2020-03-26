Зміни у застосуванні штрафних санкцій на час карантину Суспільство | 26-03-2020, 11:09 0 155





Головне управління ДПС у м. Києві, повідомляє, що відповідно до змін, внесених Законом України від 17.03.2020 № 533 – IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», з 1 березня по 31 травня 2020 року не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, крім санкцій за:

- порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії;

- відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;

- порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах;

- порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.

Також, на період з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

Штрафні санкції з 1 по 31 березня 2020 року та з 1 по 30 квітня 2020 року тимчасово не застосовуються за наступні порушення:

- несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

- неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

- несвоєчасне подання звітності до податкових органів.

Поряд з цим, з 1 по 31 березня 2020 року та з 1 по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

