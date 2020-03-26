Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків Суспільство | 26-03-2020, 13:07 0 53

Працівники Державної податкової служби України у період запровадження в країні карантину продовжують виконувати свої посадові обов’язки.

Як ДПС убезпечує своїх працівників та платників податків від поширення коронавірусу розповів Голова Служби Сергій Верланов.

Відеосюжет: https://youtu.be/QXAH4QieZs4

Пресслужба Державної податкової служби України

