|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків
|Суспільство | 26-03-2020, 13:07
| 0 53
|
Працівники Державної податкової служби України у період запровадження в країні карантину продовжують виконувати свої посадові обов’язки.
Як ДПС убезпечує своїх працівників та платників податків від поширення коронавірусу розповів Голова Служби Сергій Верланов.
Відеосюжет: https://youtu.be/QXAH4QieZs4
Пресслужба Державної податкової служби України
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|В умовах карантину: як декларувати доходи громадян...
|26-03-2020, 15:52
| >>>
|На понад 11 мільйонів гривень плати за ліцензії для реалізації алкоголю, тютюну та пального поповнили місцеві бюджети платники податків на Львівщині за перші два місяці 2020 року...
|26-03-2020, 15:10
| >>>
|Про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 19)...
|26-03-2020, 14:26
| >>>
|На лаву підсудних потрапив поліцейський з Львівщини, який вимагав 3 тис євро хабара...
|26-03-2020, 13:09
| >>>
|Щодо подання документів та отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним та зберігання пального на час призупинення роботи ЦОП...
|26-03-2020, 13:09
| >>>
|На Львівщині запустили інтернет-платформу «STOP COVID-19» та чатботів у Телеграмі та Вайбері...
|26-03-2020, 13:08
| >>>
|Заходи для запобігання поширенню COVID-19 серед працівників та платників податків...
|26-03-2020, 13:07
| >>>
|