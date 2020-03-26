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Щодо подання документів та отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним та зберігання пального на час призупинення роботи ЦОП
|Суспільство | 26-03-2020, 13:09
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У зв’язку із призупиненням роботи Центру обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області з 25.03.2020 документи для отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, а також зберігання пального, дублікатів, переоформлення ліцензій, внесення чергового платежу просимо надсилати засобами поштового зв’язку за адресою: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35.
В заявах обов’язково слід зазначити контактний номер телефону.
Отримані документи будуть розглядатися без участі суб’єкта господарювання.
Із переліком ліцензій можна ознайомитись на сайті ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/383525.html та https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
Ліцензії будуть видаватися після завершення карантину.
Контактні телефони:
-з питань ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) (032) 297-32-36, (032) 297-37-17;
-з питань ліцензування роздрібної торгівлі пальним, зберігання пального та зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) ‒ (032) 297-32-45.
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