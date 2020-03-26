На лаву підсудних потрапив поліцейський з Львівщини, який вимагав 3 тис євро хабара Суспільство | 26-03-2020, 13:09 0 68

Обвинувальний акт стосовно 38-річного старшого інспектора з особливих доручень одного із відділів Головного управління Нацполіції Львівщини скеровано до суду за процесуального керівництва Прокуратури Львівської області у четвер, 26 березня 2020 року.



За версією слідства, правоохоронець вимагав та отримав 3 тис євро неправомірної вигоди за вплив на службових осіб військкомату.



За вказану суму поліцейський обіцяв посприяти особі із оформленням документів щодо непридатності до проходження строкової військової служби.



Однак, наміри ймовірного зловмисника були припинені минулоріч 12 грудня.



Підполковника поліції затримали та оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 – ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).



Крім цього, офіцера відсторонили від посади.



Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацію майна.



Спільна робота прокурорів, слідчих Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові та оперативників Управління СБУ у Львівщини.



Пресслужба Прокуратури Львівської області