В умовах карантину: як декларувати доходи громадян Суспільство | 26-03-2020, 15:52 0 26

Сьогодні, для читачів ІВ «Медіастар», начальник Львівського управління Офісу великих платників ДПС Олександр Юристовський розповів про новини, що стосуються кампанії декларування доходів громадян у 2020 році.



Кампанія декларування доходів громадян продовжена до 1 липня 2020 року.

Продовження терміну подання декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік передбачено Законом України від 17.03.2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)». Також, цим законом змінено норму щодо сплати задекларованих сум податкових зобов’язань. Цього року, задекларовані суми податків громадяни мають сплатити до 1 жовтня.

Нагадаємо, що обов’язок подання декларації у платників податків виникає при отриманні:

- доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;

- доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

- іноземного доходу тощо.

Платник податків може обрати зручний для себе спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і доходи:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.



З метою запобігання поширення коронавірусу, запроваджені карантинні заходи. Радимо Вам користуватись дистанційними формами комунікацій і максимально – електронними сервісами ДПС, які розміщені на головній сторінці офіційного вебпорталу ДПС України, а саме:

- електронний кабінет https://саbіnеt.tах.gov.ua/, а також через офіційний вебпортал ДПС;

- електронна звітність https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/.



У разі виникнення питань щодо користування Електронним кабінетом платника слід звернутись до служби підтримки за телефоном 0 800 501 007 (напрямок 0) або за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua/help/ .



Хочу зупинитися на питанні: як подати податкову декларацію про майновий стан і доходи дистанційно?

Тож, при направленні податкової декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення податкової декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Для подання податкових декларацій в електронній формі у режимі реального часу та використання сервісу автоматичного заповнення на основі даних ДПС необхідно:

► авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа;

► отримати відомості про доходи за минулий рік з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;

► на основі отриманих від ДПС у розділі «Вхідні/вихідні документи» даних перейти до заповнення податкової декларації у режимі «Декларація про майновий стан і доходи».



Громадяни, які мають намір задекларувати право на податкову знижку можуть подавати декларації про майновий стан і доходи до 31 грудня 2020 року. Якщо цього не зробити, право на податкову знижку на наступний рік не переноситься.



Нагадаю, що до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку на доходи фізичних осіб витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).



Безпосередньо сам порядок розрахунку податкової знижки з ПДФО та склад витрат, які може бути враховано, з попереднього року не змінився.

Тому зараз розглянемо лише те, що зазнало змін.

Нова форма декларації

З 01.01.2020 р. змінилася форма податкової декларації про майновий стан і доходи, яку платники податків мають подавати для отримання податкової знижки. Відповідно, вже за 2019 рік декларацію необхідно подавати за новою формою.

Декларація поповнилась додатком Ф3 «Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку». Таким чином, цей додаток має бути обов'язково заповнено при поданні декларації для отримання податкової знижки.

У додатку Ф3 зазначають, зокрема, таку інформацію:

— суму документально підтверджених фактично понесених протягом звітного (податкового) року витрат у розрізі категорій понесених витрат (у тому числі і в граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до пп. 166.3 ПКУ);

— суму нарахованої заробітної плати, зменшену на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності відповідно до пп. 164.6 ПКУ;

— суму утриманого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб;

— суму ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов'язання з цього податку у зв'язку з використанням права на податкову знижку.

Хочу наголосити, що при заповненні розділу VII Декларації для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку під час застосування права на податкову знижку слід використовувати номер банківського рахунку за стандартом IBAN. За зазначеними реквізитами суми ПДФО повертатимуться автоматично.



