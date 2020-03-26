За порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати на час карантину штрафні санкції не скасовано Суспільство | 26-03-2020, 17:28 0 72

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що з 01 березня по 31 травня 2020 року не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, крім санкцій за:

-відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;

-порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах;

-порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.

Відповідні зміни передбачені Законом України від 17.03.2020 року № 533 – IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Окрім не застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, тимчасово, з 01 березня по 30 квітня не застосовуються штрафи за:

несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

несвоєчасне подання звітності до податкових органів.

Поряд з цим, платникам податків на період з 1 березня по 31 травня 2020 року, а платникам єдиного внеску - з 01 березня по 30 квітня 2020 року не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.



