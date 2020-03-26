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За порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати на час карантину штрафні санкції не скасовано
|Суспільство | 26-03-2020, 17:28
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Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що з 01 березня по 31 травня 2020 року не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, крім санкцій за:
-відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
-порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах;
-порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.
Відповідні зміни передбачені Законом України від 17.03.2020 року № 533 – IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».
Окрім не застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, тимчасово, з 01 березня по 30 квітня не застосовуються штрафи за:
несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
несвоєчасне подання звітності до податкових органів.
Поряд з цим, платникам податків на період з 1 березня по 31 травня 2020 року, а платникам єдиного внеску - з 01 березня по 30 квітня 2020 року не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.
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