   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 26/03/2020 «Кожне нове надходження, без перебільшення, — вартістю в людське життя», — головний лікар лікарні швидкої допомоги Львова...>> У Львові провели телеконференцію із закордонними експертами та лікарями Чернівецької області щодо протидії поширення коронавірусу...>> У Львові затвердили правила поведінки у парках під час карантину...>> Платникам про онлайн-спілкування з податковими органами Закарпаття під час карантину...>> У четвер, 26 березня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела селекторну нараду з керівниками регіональних прокуратур....>> За порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати на час карантину штрафні санкції не скасовано...>> Приватбанк увів "кредитні канікули" для клієнтів малого і середнього бізнесу...>> СБУ: Колишній працівник МВС шпигував у Дніпрі для ФСБ Росії...>> В умовах карантину: як декларувати доходи громадян...>> Батьків навчать, як розповідати дітям про коронавірус...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
СБУ: Колишній працівник МВС шпигував у Дніпрі для ФСБ Росії...
26-03-2020, 15:55  >>> 
Другу смерть від коронавірусу в Україні розслідуватиме поліція...
18-03-2020, 16:38  >>> 
Прокурори повідомили про підозру трьом членам організованої групи, які вчиняли у Львові розбої та крадіжки...
17-03-2020, 21:06  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Від коронавірусу помер 37-річний британський дипломат...
26-03-2020, 08:24  >>> 
Коронавірусом вже могла заразитись половина населення Британії - оксфордські вчені...
25-03-2020, 08:49  >>> 
До сільських амбулаторій на Львівщині передають ще 159 позашляховиків...
24-03-2020, 17:31  >>> 

У четвер, 26 березня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела селекторну нараду з керівниками регіональних прокуратур.

Суспільство | 26-03-2020, 17:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 154 154    
Участь у ній взяли також заступники Генерального прокурора та керівники структурних підрозділів Офісу.

Органи прокуратури прозвітували Генеральному прокурору про свою координаційну діяльність та спільні результати правоохоронних органів регіонів з виявлення і розслідування найрезонансніших злочинів. Ірина Венедіктова акцентувала увагу підлеглих на активізації боротьби з корупційними правопорушеннями.

«Впіймати хабарника за руку – недостатньо. Корупціонери мають нести реальне покарання, відповідне тяжкості своїх злочинів. Нам потрібно відстоювати адекватні розміри застав - ціна волі не може буди мізерною порівняно з сумою неправомірної вигоди. Кількість засуджених до ув’язнення за злочини в сфері економіки з ознаками корупції надзвичайно низька, а повернення коштів державі – недостатнє. Ми маємо нарешті виявити і викорінити причини м'якої судової репресії щодо осіб, обвинувачених в економічних, службових злочинах, особливо, де збитки не відшкодовано. Очевидно прокурори не завжди послідовно відстоюють свою позицію в частині міри покарання», - наголосила Ірина Венедіктова.

Пресслужба Офісу Генпрокурора
   Новини по темі: Суспільство
Платникам про онлайн-спілкування з податковими органами Закарпаття під час карантину...
26-03-2020, 20:46  >>> 
У четвер, 26 березня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела селекторну нараду з керівниками регіональних прокуратур....
26-03-2020, 17:29  >>> 
За порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати на час карантину штрафні санкції не скасовано...
26-03-2020, 17:28  >>> 
В умовах карантину: як декларувати доходи громадян...
26-03-2020, 15:52  >>> 
На понад 11 мільйонів гривень плати за ліцензії для реалізації алкоголю, тютюну та пального поповнили місцеві бюджети платники податків на Львівщині за перші два місяці 2020 року...
26-03-2020, 15:10  >>> 
Про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 19)...
26-03-2020, 14:26  >>> 
На лаву підсудних потрапив поліцейський з Львівщини, який вимагав 3 тис євро хабара...
26-03-2020, 13:09  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: продовження карантину, нові смерті від COVID-19...
26-03-2020, 08:38  >>> 
Підсумки 24.03: Перша сотня і "єврозамок"...
25-03-2020, 09:06  >>> 
Головні новини неділі і ночі: 20 нових випадків COVID-19 у Києві, глава МОЗ про введення НС...
23-03-2020, 09:02  >>> 
   ПолітикаПолітика
Росія взялася за боротьбу з COVID 19: припиняє польоти й розваги...
26-03-2020, 09:18  >>> 
Макрон оголосив військову операцію для боротьби з коронавірусом...
26-03-2020, 09:13  >>> 
80% російської допомоги Італії марні для боротьби з COVID-19 - La Stampa...
26-03-2020, 08:39  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Приватбанк увів "кредитні канікули" для клієнтів малого і середнього бізнесу...
26-03-2020, 15:56  >>> 
Курс валют: НБУ знову не виходив на міжбанк, спекулянти підтягували котирування "за вуха"...
26-03-2020, 09:15  >>> 
Ахметов про "кураторство" над областями: Ми не заміняємо, а допомагаємо місцевій владі...
26-03-2020, 08:37  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Платникам про онлайн-спілкування з податковими органами Закарпаття під час карантину...
26-03-2020, 20:46  >>> 
У четвер, 26 березня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела селекторну нараду з керівниками регіональних прокуратур....
26-03-2020, 17:29  >>> 
За порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати на час карантину штрафні санкції не скасовано...
26-03-2020, 17:28  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський зробив кілька призначень у керівництві СБУ...
26-03-2020, 02:12  >>> 
Прем'єр Словаччини: хотіли купити в Україні 2 млн масок, але їх перехопив німецький покупець...
16-03-2020, 09:10  >>> 
Байден виграє праймеріз у чотирьох американських штатах...
11-03-2020, 09:11  >>> 
   КультураКультура
Через коронавірус скасували Каннський кінофестиваль...
20-03-2020, 01:18  >>> 
У Львові відбудеться нова танцювальна вистава «Перехід»...
11-03-2020, 16:05  >>> 
До дня народження Великого Кобзаря у Львівській опері триває урочиста академія...
10-03-2020, 00:21  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
20:53 «Кожне нове надходження, без перебільшення, — вартістю в людське життя», — головний лікар лікарні швидкої допомоги Львова
20:49 У Львові провели телеконференцію із закордонними експертами та лікарями Чернівецької області щодо протидії поширення коронавірусу
20:48 У Львові затвердили правила поведінки у парках під час карантину
20:46 Платникам про онлайн-спілкування з податковими органами Закарпаття під час карантину
17:29 У четвер, 26 березня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела селекторну нараду з керівниками регіональних прокуратур.
17:28 За порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати на час карантину штрафні санкції не скасовано
15:56 Приватбанк увів "кредитні канікули" для клієнтів малого і середнього бізнесу
15:55 СБУ: Колишній працівник МВС шпигував у Дніпрі для ФСБ Росії
15:52 В умовах карантину: як декларувати доходи громадян
15:51 Батьків навчать, як розповідати дітям про коронавірус

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования