Платникам про онлайн-спілкування з податковими органами Закарпаття під час карантину Суспільство | 26-03-2020, 20:46 0 65

Працівники Головного управління ДПС у Закарпатській області в період запровадження в країні карантину, продовжують виконувати свої посадові обов’язки.

Однак, у зв’язку зі спалахом і розповсюдженням коронавірусу COVID-19 та попередженням інфікування і поширення вірусних інфекцій, враховуючи те, що здоров’я платників та працівників податкових органів в пріоритеті, наполегливо рекомендуємо утриматися від відвідування центрів обслуговування платників без нагальної потреби. Особливо якщо проблему, з якою ви збираєтеся звернутися до ЦОП, можливо вирішити дистанційно (онлайн або поштою).

Таким чином податківці просять зменшити надходження паперових документів та користуватись засобами електронного зв’язку та електронною поштою.

Зокрема, за допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету платники податків мають можливість надіслати лист (запит, звернення тощо) до відповідного органу ДПС (обмеження 2 МБ). Зауважимо, що окрім електронних файлів, слід прикріпити відповідний зразок у форматі pdf з оригінальним підписом. Це стосується і листування через електронну пошту, зокрема, надіслати лист можна на zak.official@tax.gov.ua. Для подання звернення, пишіть на zak.zvernennya0716@tax.gov.ua, запиту на отримання публічної інформації – zak.zapit0716@tax.gov.ua.

Звертаємо увагу, що за допомогою Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) платники мають змогу отримати відповіді на питання, які їх цікавлять, у будь-який зручний для них час.

Скористатись ЗІР можна через офіційний вебпортал ДПС або безпосередньо у мережі Інтернет за адресою http://zir.tax.gov.ua/.

Мобільний додаток ЗІР можна безкоштовно завантажити через інтернет-магазини App Store та Google Play.

Про те, як діятимуть ЦОП Закарпаття під час надзвичайної ситуації, читайте ТУТ.

Заздалегідь просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і просимо вибачення за можливі незручності! Будьте свідомими та зайвий раз не наражайте на небезпеку себе та оточення!

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

