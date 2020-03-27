Карантин: Далай-лама пожертвував людям продукти та ліки Суспільство | 27-03-2020, 09:14 0 63





Тибетський духовний лідер Далай-лама XIV пожертвував продукти та ліки нужденним в Індії через пандемію COVID-19.



Джерело: CNN



Пряма мова: "Оскільки Хімачал-Прадеш ( Індійський штат — ред ) був моїм домом майже 60 років, я відчуваю близькість до його жителів".



Деталі: Розмір пожертвування не розголошується.



Нагадаємо:



В Індії зафіксовано 729 випадків захворювання на новий коронавірус.

З 25 березня в Індії ввели карантин на 21 день.

