У світі на COVID-19 вже захворіло 532 253 людини Суспільство | 27-03-2020, 09:16 0 65 Від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження COVID-19.



Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу



Деталі: За добу в Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 712 людей. В Іспанії за цей час зареєстрували 718 летальних випадків. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 268 смертей від коронавірусу, Франція – 356, Іран – 157, Нідерланди – 78, Німеччина – 61, Велика Британія – 115.



З часу поширення короновірусної хвороби в Італії від неї померли 8215 людей, в Іспанії – 4365, Китаї – 3287, Ірані – 2234, Франція – 1696 та 1295 випадків у США.



Не враховуючи Китай, лідером за кількістю осіб, що одужали, є Іран – 10 457 людей. За ним слідує Італія (10 361), Іспанія (7015), Німеччина (5673) та Франція (4948).



У США за весь час нарахували 85 840 випадків зараження. Побороли хворобу поки лише 753 людини.

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В Україні наразі виявили 196 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.

