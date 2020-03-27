|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У світі на COVID-19 вже захворіло 532 253 людини
|Суспільство | 27-03-2020, 09:16
| 0 65
|
|Від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження COVID-19.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: За добу в Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 712 людей. В Іспанії за цей час зареєстрували 718 летальних випадків. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 268 смертей від коронавірусу, Франція – 356, Іран – 157, Нідерланди – 78, Німеччина – 61, Велика Британія – 115.
З часу поширення короновірусної хвороби в Італії від неї померли 8215 людей, в Іспанії – 4365, Китаї – 3287, Ірані – 2234, Франція – 1696 та 1295 випадків у США.
Не враховуючи Китай, лідером за кількістю осіб, що одужали, є Іран – 10 457 людей. За ним слідує Італія (10 361), Іспанія (7015), Німеччина (5673) та Франція (4948).
У США за весь час нарахували 85 840 випадків зараження. Побороли хворобу поки лише 753 людини.
Нагадаємо:
В Україні наразі виявили 196 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.
|
|