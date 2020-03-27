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П’ять обстрілів, випадків захворювання на COVID-19 не зафіксовано — ООС

Суспільство | 27-03-2020, 09:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 64 64    
26 березня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.
П’ять обстрілів, випадків захворювання на COVID-19 не зафіксовано — ООС

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Черговими вогневими засобами підрозділи Об’єднаних сил дали противнику жорстку відповідь.

Дослівно: "Вчора, 26 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".
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