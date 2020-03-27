MARUV ЗАСТРЯГЛА У РОСІЇ ТА ВИЛАЯЛА "КОНЧЕНЕ" УКРАЇНСЬКЕ КОНСУЛЬСТВО Суспільство | 27-03-2020, 09:22 0 63 Співачка MARUV не може повернутися з Москви до Києва через закриті кордони і карантин.



Для того, щоби з’ясувати ситуацію, вона зателефонувала до українського консульства і, з її слів, натрапила на повну байдужість та неосвіченість.



У сторі свого Instagram артистка вилаяла консульство, назвавши його конченим.



"Друзі, я зараз просто в шоці. У величезному. Я зараз додзвонювалася в консульство українське, щоб мені пояснили, як мені потрапити додому, і які варіанти є. І це просто кончене та найнеосвіченіше консульство!!!" - обурилася Maruv.









Марув не підбирала слів, говорячи про українське консульство

"Дівчина-оператор просто психована. І вдруге, коли я передзвонюю, щоб отримати інформацію, вона просто скидає. Навіть не беруть слухавку. Не можуть пояснити, що до чого, коли ти говориш, що з об'єктивних причин не могла виїхати раніше і потрапити додому", - поскаржилася співачка, яка постійно їздить до Росії з концертами.





Вона заявила, що не змогла виїхати вчасно з об'єктивних причин. Яких саме - не уточнила

"Я хочу одне сказати - так не поступають. Так діла не буде. В інших країнах за своїх громадян стоять, а в нашій просто дупу витирають. Більш того - це схоже на упереджене ставлення до громадян України, які зараз перебувають в Росії. У мене такий самий паспорт, як у вас. Такі ж права, гарантовані мені конституцією", - заявила співачка.