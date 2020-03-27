На Львівщині зафіксовано третій випадок захворювання на коронавірус Суспільство | 27-03-2020, 09:25 0 68





На території Львівської області зафіксували третій випадок захворювання на COVID-19.



Пацієнт - чоловік, 57-ми років. Нещодавно повернувся з Італії.



За результатами тесту, який отримали сьогодні - у хворого позитивний результат.



Пацієнт перебуває на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.



Нагадаємо, що у період з 8:00 гоlини по 17:00 годину 26 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 4 осіб.



