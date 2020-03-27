Про відтермінування застосування реєстраторів розрахункових операцій для фізичних осіб-підприємців Суспільство | 27-03-2020, 10:30 0 91







Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 18.03.2020 набрав чинності Закон України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 533-IX), яким, зокрема, внесено зміни до Закону України від 20 вересня 2019 року № 128 «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та № 129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг».



Відповідно до внесених змін згаданими вище законами відтерміновано застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та/або програмних РРО для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку другої – четвертої групи:



до 01 серпня 2020 впровадження застосування програмних РРО;



до 01 січня 2021 року застосування РРО та/або програмних РРО для окремих видів діяльності;



до 01 квітня 2021 року запровадження обов’язкового використання РРО та/або програмних РРО для всіх платників єдиного податку другої – четвертої групи.



Також відтерміновано для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку другої – четвертої групи до 01 січня 2021 року застосування санкцій, визначених п. 1 ст. 17 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».