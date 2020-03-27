СХОВОК З ТЮТЮНОМ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ Суспільство | 27-03-2020, 11:26 0 30







Спробі незаконного переміщення через українсько-румунський кордон тютюнових виробів завадили учора прикордонники Мукачівського загону.

Під час патрулювання прикордонний наряд відділення інспекторів прикордонної служби «Солотвино» помітив неподалік від кордону приховані у гіллі пакунки обгорнуті у чорний поліетилен.

Невідомі планували перемістити до сусідньої Румунії майже тисячу пачок сигарет без акцизних марок України.

Контрабандний тютюн доправили до прикордонного підрозділу, згодом його передадуть до ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

