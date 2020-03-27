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У Радехові місцевий мешканець звинувачує поліцейського у побитті: версію перевірятиме Львівська прокуратура

Суспільство | 27-03-2020, 14:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 63 63    


Заява від 23-річного жителя м.Радехів, колишнього АТОвця, надійшла до місцевої прокуратури у середу, 25 березня.

Чоловік запевнив, що його побив працівник Радехівського відділу поліції під час суперечки, яка виникла на подвір’ї імовірного постраждалого на вулиці Стоянівській.

За версією можливого потерпілого, під час конфлікту правоохоронець вдарив його у обличчя, спину та ноги, а після скоєного – зник у невідомому напрямку. Крім цього,чоловік каже, що 37-річний капітан уже не вперше вчиняє злочин.

За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.365 КК (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалось насильством).

На цей час, матеріали скеровано в обласну прокуратуру.

Водночас, готується постанова про визначення підслідності за співробітниками Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові.

Довідка: санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Пресслужба Прокуратури Львівської області
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