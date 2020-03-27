Зміни стосовно нарахування та сплати ЄСВ для ФОП, самозайнятих осіб та членів фермерського господарства на період карантину Суспільство | 27-03-2020, 14:47 0 64



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Закон України № 533 вносить низку змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон про ЄСВ), що стосуються ФОП, самозайнятих осіб та членів фермерського господарства.

1. За періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ), але лише за себе:

фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність: наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

2. Такі платники на власний розсуд вирішують питання застосовувати чи ні передбачене звільнення від ЄСВ.

В разі прийняття рішення про незастосування зазначеного звільнення, нарахування, обчислення та сплата ЄСВ за вказані періоди здійснюється в розмірах та порядку, визначених Законом України від 09.07.2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування ЄСВ за звітний період, визначений для таких осіб.

До уваги! Самостійне визначення платником (із вказаних категорій платників) бази нарахування ЄСВ за звітні періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року у «Звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (далі – Звіт) свідчитиме про прийняття платником рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за вказані періоди.

3. Якщо платник вже здійснив оплату внесків за березень та квітень 2020 року, до набрання чинності Законом № 533, такі суми зараховуватимуться податковими органами (без будь-яких заяв платників ЄСВ) у рахунок майбутніх платежів (за умови відсутності у такого платника сум недоїмки, штрафних санкцій та/або пені по цьому внеску), крім випадків самостійного визначення таким платником бази нарахування єдиного внеску за звітний період у Звіті (див. п.2).

4. Для зазначеної категорії платників, які не сплачували страхові внески за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року на підставі Закону № 533, такі періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.

Додатково зазначаємо, що роз’яснення особливостей включення до страхового стажу періодів з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року належить до компетенції Пенсійного фонду України.



