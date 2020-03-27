Мораторій не розповсюджується на проведення невиїзних документальних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ Суспільство | 27-03-2020, 14:48 0 60

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що з 18 березня 2020 по 31 травня 2020 року запроваджується мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок суб’єктів господарювання. Запроваджений Законом України від 17 березня 2020 року№ 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» мораторій не поширюється на проведення невиїзних документальних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Право, підстави та строки проведення документальних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість регламентовано пунктом 78.1 статті 78 та 11 статті 200 Кодексу.

Платники податків, які мають право на бюджетне відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування у разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених Кодексом – за результатами документальної перевірки.

Така документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

Враховуючи необхідність виконання заходів безпеки, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» контролюючим органам та всім громадянами України необхідно здійснювати спілкування з дотриманням профілактичних заходів відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я.

Тому податкові органи розглядають можливість інформування платників податків про надання документів та інформації, необхідної для проведення невиїзних документальних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поштою або в електронному вигляді в тому числі через електронний кабінет платника.

Здоров’я вам!



